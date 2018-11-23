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Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel, yeniden yapıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel, yeniden yapıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilen heykel Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tepki toplamış, vatandaşlar şikayetlerini belediyeye bildirmişti. Heykel gelen tepkiler üzerine onarıma alındı. Heykelin önceki halinde Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde Türk bayrağı bulunurken bugün açılan son halinde bayrağın kaldırıldığı ve Atatürk'ün işaret parmağıyla ileriyi gösterdiği görüldü. Eski halinde papyon takan Atatürk yenilenen halinde kravat ile tasvi edildi. Yüz hatları Atatürk'e benzemediği için eleştirilen heykelin son halini görenler bu kez benzetti. Belediye özel bir heykeltraş atölyesine 6.5 metre uzunluğundaki heykele KDV hariç 60 bin TL ödedi.

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