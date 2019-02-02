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Atatürk’e hakaret eden şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 12-13 Kasım 2018’de saat 23.22’de, 155 Polis İmdat online ihbar hattına gönderilen “Hakaret ve Atatürk’e hakaret” konulu ihbar ile ilgili çalışma başlatıldı.

Eskişehir’de, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 12-13 Kasım 2018’de saat 23.22’de, 155 Polis İmdat online ihbar hattına gönderilen “Hakaret ve Atatürk’e hakaret” konulu ihbar ile ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin B.A. (59) olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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