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Atatürk'e hakaret eden üniversiteli kızın tutukluluğuna itiraz

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

EDİRNE'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin'in (21), tutukluluğuna bir grup avukat itiraz etti.

Atatürk'e hakaret eden üniversiteli kızın tutukluluğuna itiraz

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin'in (21), tutukluluğuna bir grup avukat itiraz etti. Mazlum-Der üyeleri ve Anadolu'dan geldiklerini belirten bir grup avukat cezaevinde Emine Şahin'i ziyaret ederek görüştü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde Edirne'deki anma törenleri sırasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin, alanda, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı. Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz" diye bağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'SÖYLEDİKLERİNDE SUÇ UNSURU BULUNMUYOR' İDDİASI
İstanbul'dan gelen ve aralarında Mazlum-Der üyeleri ile kendilerine Anadolu'dan gelen Müslümanlar olarak tanıtan bir grup Edirne Kapalı Cezaevi'nde Emine Şahin ile görüştü. Şahin'in avukatlığını üstlendiklerini belirten bir grup avukat Edirne Adliyesi'nde giderek tutukluluğuna itiraz etti. İstanbul Barosu avukatlarından Selçuk Kar, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şahin'in söylediklerinde suç unsuru bulunmadığını iddia etti. Kar, şunları söyledi:
'TUTUKLULUĞUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ'
"Emine hanım ile cezaevinde görüşmemiz neticesinde, tutuluğuna itiraz için hazırlıklar içindeyiz. İtiraz dilekçesini mahkemeye sunup tutukluğunun gözden geçirilmesi talep edeceğiz. Umuyoruz ki, hukuka aykırılık giderilir ve Emine hanım salı verilir. Biz bunu herhangi bir dernek ya da kurum adına değil bireysel olarak yapıyoruz. Emine hanım sarf etmiş olduğu sözlerde her hangi bir şekilde suç unsuru bulunmamaktadır. Bu çok açık ve net. Bu tabi belli kesimleri rahatsız edebilir, huzursuzluk oluşturabilir ama nihayetinde hukukun söylediği tek bir şey vardır. O da suç unsurunun bulunup bulunmadığıdır. Burada her hangi bir hakaret edici bir beyan yok. Sadece kendi inanışları ve inançları çerçevesinde bir durum tespiti söz konusudur. Bu durum tespiti karşısında bunu gereğinden fazla hassasiyetle algılayıp bir tutuklama gerekçesi olarak kabul etmekte mümkün değildir. Benim kanaatim bu, adalete güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuca kavuşacağını düşünüyoruz" dedi.
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Atatürk'e hakaret eden üniversiteli kızın tutukluluğuna itirazAtatürk'e hakaret eden üniversiteli kızın tutukluluğuna itirazAtatürk'e hakaret eden üniversiteli kızın tutukluluğuna itirazAtatürk'e hakaret eden üniversiteli kızın tutukluluğuna itiraz

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