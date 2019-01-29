HABER

Atatürk’e hakarete 10 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:43 | Son Güncelleme

Malatya’da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden öğretmene mahkeme tarafından 10 ay hapis cezası verildi.Malatya’da öğretmenlik yapan Murat K.

Malatya’da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden öğretmene mahkeme tarafından 10 ay hapis cezası verildi.
Malatya’da öğretmenlik yapan Murat K. sosyal medya hesabı üzerinden ekim ayında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan öğretmen Murat K. bir süre sonra avukatının itirazı üzerine serbest kaldı.
Hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan öğretmen Murat K. tutuksuz yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katılan sanık, paylaşımlarında hakaret etmediğini ileri sürerek amacının eleştirmek olduğunu söyledi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini iddia eden Murat K. “Hangi paylaşımların bana ait olduğunu daha önce belirttim. O beyanım dışındaki paylaşımlar bana ait değildir. Çünkü benim 2016 yılının Aralık ayında sosyal medya hesabım çalınmıştı. Hatta çalan kişi arkadaşlarımdan kontör istiyormuş. Benim bundan daha sonra haberim oldu. Paylaştıklarım yanlış anlaşılmış ise özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek beraatini talep etti.
Sanık avukatının da savunmasını alan mahkeme, Murat K. hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
Sahte altın satmak isterken yakalandıSahte altın satmak isterken yakalandı
Düzce'de muhtarın evi yandı, 3 kişi dumandan etkilendiDüzce'de muhtarın evi yandı, 3 kişi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.