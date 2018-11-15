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Atatürk'e hakaretten tutuklanan üniversiteli kız adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), avukatların yaptığı itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), avukatların yaptığı itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde Edirne'deki anma törenleri sırasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin, alanda, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı. Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz" diye bağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahin'in tutuklanmasına avukatları itirazda bulundu. Edirne 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa yapılan itirazı değerlendirip, Emine Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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