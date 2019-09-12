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Atatürk'e hakaretten yargılanan eski belediye meclis üyesine 10 ay hapis

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

BOLU Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu dönemde, geçen yıl Temmuz ayında sosyal medyadan, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı.

Atatürk'e hakaretten yargılanan eski belediye meclis üyesine 10 ay hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu dönemde, geçen yıl Temmuz ayında sosyal medyadan, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor' paylaşımı nedeniyle hakkında dava açılan Tahsin Akduman'a, 'Atatürk'e hakaret' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.
Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Tahsin Akduman, geçen yıl Temmuz ayında Bolu Belediye Meclisi üyesi olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili 9 Temmuz tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun' yazdı. Akduman'ın paylaşımına sosyal medyadaki arkadaşları tepki gösterirken birçok yerel gazete de mesajı ve tepkileri haber yaptı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de yüzlerce şikayet yapıldı. Şikayetler sonrası savcılık harekete geçti ve Tahsin Akduman hakkında, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Bolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
10 AY HAPİS
Bolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Tahsin Akduman katılmadı. Mahkeme, Akduman'a iyi hal indirimi de uygulayarak 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti hükmün açıklamasını geri bırakırken ayrıca, Tahsin Akduman’ın 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulmasına da karar verdi.

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Atatürk'e hakaretten yargılanan eski belediye meclis üyesine 10 ay hapisAtatürk'e hakaretten yargılanan eski belediye meclis üyesine 10 ay hapis

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