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Atatürk’ü Anma Günü’nde canlı heykel ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:27 | Son Güncelleme

Denizli’de Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81.

Denizli’de Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılında asker kıyafeti ile canlı heykel performansı sergileyen performans sanatçısı Emre Balım, Atatürk çerçevesi ve asker kıyafeti ile görenleri duygulandırdı.
Antalya’da aşçılık yapan 22 yaşındaki Emre Balım, Denizli’nin en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği canlı heykel performansı ile duygulandırdı. Atatürk’ü anmak için özel bir şekilde hazırlandığını ve 4 yıldır canlı heykel olarak performans sanatçılığı yaptığını belirten Balım, “Bugün böyle bir performansa çıkmak gerçekten gurur verici. Kimin için çıktığımız, ney için çıktığımız, burada ne mesaj verdiğimiz çok önemli bizim için. Gerçekten bunu gözlerimiz kapalı yaşayabiliyoruz, bizim için güzel bir tecrübe oluyor” dedi.

“Gerçekten çok güzel, duygulandık”
Vatandaşlar ise canlı heykeli gördüğünde gerçek olup olmadığını kontrol etmek için dokundu. Vatandaşlar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde böyle bir şeyle karşılaştıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ve duygulandıklarını belirttiler. Bir vatandaş, canlı heykeli gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek, “Gerçekten çok güzel bir gösteri, daha önceden de aynı şekilde karşılaşmıştık. Bugün özel olduğu için de gerçekten ailem adına da, kendim olarak da duygulandık” dedi.
Vatandaşlar canlı heykel ile selfi yapıp, fotoğraf da çektirdiler. Balım, sosyal medyada da büyük beğeni aldı.

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