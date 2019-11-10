Atatürk'ü bilimle andılar

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin sağlık alanında ilk tematik araştırma merkezi olma özelliğini taşıyan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) tarafından, bilimin en gerçek ol gösterici olduğunu vurgulayarak Atatürk'ü bilimle anmak amacıyla, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde, İBG Bilim Günü düzenlendi.

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde, Türkiye'nin sağlık alanında ilk tematik araştırma merkezi olarak bilinen İBG tarafından Bilim Günü düzenlendi. Bilimin en gerçek yol gösterici olduğunu vurgulamak ve Atatürk'ü bilimle anmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Porf. Dr. Mehmet Öztürk, Prof. Dr. Gökhan Hotaşımlıgil, Prof. Dr. Banu Onaral, Doç. Dr. Emine Eren Koçak, Dr. Kıvanç Birsoy, Dr. Onur Başak ve Dr. Mustafa Diken konuşmacı olarak katıldı. Saat 09.05'te başlayan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, piyanist Arya Su Gülenç'in müzik dinletisi sundu. Bilimde bir değişim yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Öztürk, "Ancak yürümek yetmiyor, koşmamız gerekiyor. Kuruluş çalışmaları yıllar alan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çeşitli akademisyenlerinin büyük emek verdiği İBG'nin ana hedefi Atatürk'ün tasavvur ettiği Türkiye'yi ve bilimsel üretimi bu topraklarda hayata geçirmek, bilimden aldığı güç ile ülke ekonomisini değiştirecek çalışmalara öncülük etmektir. Bu anlamlı görevi yerine getirirken her 10 Kasım'da Bilim Günü'nü düzenliyoruz. Her yıl Atatürk'ün huzuruna çıkıp, onun çok büyük önem verdiği bilimde kendisine hesap veriyoruz" dedi.

'ATA'MIZIN HUZURUNDA AKIL ÇAĞINI YAKALAYACAĞIZ'

Dünya genelinde akıl çağının başladığını söyleyen Prof. Dr. Banu Onaral, "Ülke olarak Atamızın huzurunda bu çağı yakalayacağımızı ve aşacağımızı iddia ediyorum. Beyin ve bedeni, teknolojinin döngüsüne yerleştirebildiğiniz zaman akıllı performanslar güvenli, etkin ve verimi olmaktadır. İnsan zekası ile yapay zekanın arasında doğacak sinerji ile büyük sanayiler kurulacak. Akıl çağını yakalamak ancak, ülkemizdeki Mustafa Kemal'in izinde yürüyen gençler sayesinde gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal bir konuşmasında 'Benim manevi mirasım ilim ve akıldır' demiştir. Bu manevi miras bizim ne kadar talihli bir millet olduğumuzu göstermektedir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

