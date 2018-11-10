HABER

"Atatürk'ü gördüğüm gün..." 

10.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

Atatürk, 80 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.

Aydınlanma, kadın hakları ve modernleşme yolunda attığı adımları avukat Nazan Moroğlu ve Atatürk'ü görme fırsatına erişen yazar Hıfzı Topuz ile konuştuk.

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
California Yangınlarla Mücadeleye Devam EdiyorCalifornia Yangınlarla Mücadeleye Devam Ediyor
Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyorSuudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Avustralya'da Atatürk'ü anma töreni

Avustralya'da Atatürk'ü anma töreni

Trump'tan Macron'a 'Avrupa Birliği Ordusu' tepkisi

Trump'tan Macron'a 'Avrupa Birliği Ordusu' tepkisi

'ABD, Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyecek'

'ABD, Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyecek'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.