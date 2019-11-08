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Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümüne 81 metrekarelik ebru

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 81 metrekarelik ebru etkinliği düzenlendi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 81 metrekarelik ebru etkinliği düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksek Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu koordinatörlüğünde, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 81 metrekarelik ebru üzerine canlı performans gerçekleştirildi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve çok sayıda kişi katıldı. Ebru çalışmasını yapan öğrencilerin ve akademisyenlerin, Atatürk portre baskılı siyah tişörtleri göze çarptı. 81 metrekarelik ebru çalışmasının üstüne Atatürk portreleri, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ve 'Atam izindeyiz' yazıları görsel şölen oluşturdu. Etkinliğe özel 'Atatürk' temalı defilede mankenler podyumda yürüdü.

'10 Kasım Ata'ya Saygı Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında gerçekleşen ebru etkinliği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, yaklaşık 150 öğrenci ve Türkiye genelinden gelen akademisyenler, öğrencilerle birlikte Gazi Mustafa Kemal'i anma programı düzenlediklerini anlattı. Doç. Dr. Eroğlu, "81 metrekarelik ebru yapmak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandık. Bu ebruyu Atatürk kompozisyonuna göre hazırladık. 81 ili temsil eden ay ve yıldız, Atatürk'ün portre ve silueti, Anıtkabir'le birlikte bu görseli tamamladık. Birlik ve beraberliğimizi simgeleyecek bir kompozisyon hazırlamaya çalıştık. Yarın da Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilerle birlikte uygulamalı atölye çalışmaları yapacağız" dedi.

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