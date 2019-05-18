Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişliği mührü müzede sergileniyor

Müzenin üçüncü katında sergilenen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mühürlerinin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirten Çetin, bunlar arasında Atatürk tarafından kullanılan mührün de bulunduğuna işaret etti.

Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin bu yıl 18 Şubat'ta ziyarete açıldığını söyledi.

Müzede mührün bulunduğu bölümde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de müfettişlik görevini ifa ettiği 9. Ordu-yı Hümayun Müfettişliği mühürleri" bilgisi yer alıyor.

Taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlukta olduğu tarihi Sulu Sokak'ta bulunan müze, bünyesinde önemli eserlerin yanı sıra kültürel ürünleri de barındırıyor.

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi olarak görev yaptığı sırada kullandığı mühür, Tokat Şehir Müzesinde sergileniyor.

En dikkati çeken mührün Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi görevinde bulunduğu dönemde kullandığı mühür olduğunu dile getiren Çetin, "Mühür, Devegörmez Mahallesi'ndeki Atatürk evi civarında yaşlı bir kadın tarafından bağışlandı. Bu mühür, müzemizde en çok ilgi çeken eserlerin başında yer alıyor." dedi.

- Tarihi dizi ve filmler, mühürlere de ilgiyi artırdı

Osmanlı döneminde yaşamış ve devlet işlerinde görevli isimlere ait şahsi mühürlerin de müzede sergilendiğini belirten Çetin, bugün tarihi dizi ve filmlerde görülen mühürlerin ziyaretçilerin ilgisini artırdığını söyledi.

Çetin, "Tarihi dizi ve filmlerde mühür basma sahnelerini gören vatandaşlar, müze ziyaretleri sırasında sergilenen mühürleri gördüklerinde memnun oluyor. Aralarında espri konusu bile oluyor. 'Acaba bu Ertuğrul'un mührü mü? Fatih Sultan Mehmet'in mührü bu mu?' diye konuşuluyor." ifadesini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır da mührün, Atatürk ile Samsun'a çıkanlar arasında bulunan Tokatlı Vasfi Süsoy'un evinin yakınlarında bulunduğunu söyledi.

Süsoy'un Atatürk ile yakın çalışma içinde bulunduğunu anlatan Çakır, "Bu mührün Atatürk tarafından kullanıldığını biliyoruz. Daha sonra Süsoy'da kaldığını, böylece Tokat'ta günümüze ulaştığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

