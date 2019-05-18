HABER

Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişliği mührü müzede sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

Tokat Şehir Müzesinde sergilenen, Mustafa Kemal Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişliği görevi sırasında kullandığı mühür, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin: - "Mühür, Devegörmez Mahallesi'ndeki Atatürk evi civarında yaşlı bir kadın tarafından bağışlandı"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi olarak görev yaptığı sırada kullandığı mühür, Tokat Şehir Müzesinde sergileniyor.

Tokat Belediyesince Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptırılan Tokat Şehir Müzesi, kentin 500 yıllık tarihine ışık tutuyor.

Taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlukta olduğu tarihi Sulu Sokak'ta bulunan müze, bünyesinde önemli eserlerin yanı sıra kültürel ürünleri de barındırıyor.

Müzede ilgi gören eserlerin başında, 9. Ordu Müfettişliği mührü geliyor.

Müzede mührün bulunduğu bölümde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de müfettişlik görevini ifa ettiği 9. Ordu-yı Hümayun Müfettişliği mühürleri" bilgisi yer alıyor.

Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin bu yıl 18 Şubat'ta ziyarete açıldığını söyledi.

Müzenin üçüncü katında sergilenen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mühürlerinin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirten Çetin, bunlar arasında Atatürk tarafından kullanılan mührün de bulunduğuna işaret etti.

En dikkati çeken mührün Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi görevinde bulunduğu dönemde kullandığı mühür olduğunu dile getiren Çetin, "Mühür, Devegörmez Mahallesi'ndeki Atatürk evi civarında yaşlı bir kadın tarafından bağışlandı. Bu mühür, müzemizde en çok ilgi çeken eserlerin başında yer alıyor." dedi.

- Tarihi dizi ve filmler, mühürlere de ilgiyi artırdı

Osmanlı döneminde yaşamış ve devlet işlerinde görevli isimlere ait şahsi mühürlerin de müzede sergilendiğini belirten Çetin, bugün tarihi dizi ve filmlerde görülen mühürlerin ziyaretçilerin ilgisini artırdığını söyledi.

Çetin, "Tarihi dizi ve filmlerde mühür basma sahnelerini gören vatandaşlar, müze ziyaretleri sırasında sergilenen mühürleri gördüklerinde memnun oluyor. Aralarında espri konusu bile oluyor. 'Acaba bu Ertuğrul'un mührü mü? Fatih Sultan Mehmet'in mührü bu mu?' diye konuşuluyor." ifadesini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır da mührün, Atatürk ile Samsun'a çıkanlar arasında bulunan Tokatlı Vasfi Süsoy'un evinin yakınlarında bulunduğunu söyledi.

Süsoy'un Atatürk ile yakın çalışma içinde bulunduğunu anlatan Çakır, "Bu mührün Atatürk tarafından kullanıldığını biliyoruz. Daha sonra Süsoy'da kaldığını, böylece Tokat'ta günümüze ulaştığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Huzurevinde 17 günde 10 ölümHuzurevinde 17 günde 10 ölüm
TİKA’dan Ukrayna’da iftar programıTİKA’dan Ukrayna’da iftar programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9. Ordu mustafa kemal atatürk Mühür Tokat Şehir Müzesi Ziyaretçi

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Karasu Nehri'nde yakalandı! Tam 83 kilogram

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.