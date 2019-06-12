HABER

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:16 | Son Güncelleme

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin 100.

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün Amasya’ya gelişi birebir canlandırıldı.
Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün Amasya’ya gelişi bire bir canlandırıldı. Canlandırmaya göre, Atatürk’ün 12 Haziran 1919’da bundan tam 100 yıl önce olduğu gibi Amasya Culüstepe’de Müftü Teyfik Efendi ve arkadaşları tarafından karşılandı. Müftü Teyfik Efendi, Mustafa Kemal Paşa’yı karşılayarak, “Hoş geldiniz bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun” dedi.
Canlandırmada Mustafa Kemal Paşa da, “Birlikte kazanacağız Müftü Efendi. Aziz Amasyalılar, Padişah ve Hükümet itilaf devletlerinin elinde esir vaziyettedir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Tüm gayretlerimizle çalışacağız” dedi.
Ardından canlandırmada Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler Cülus Tepe’den Yavuz Selim Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte 500 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.
Yavuz Selim Meydanındaki kortej yerli ve yabancı halk dansçılarının geçişinin ardından 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivalinin resmi açılışı yapıldı. Açılışın ardından bastıran sağanak yağış ile program kapalı alanda devam etti.

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adalet Bakanı Gül: Gülen'in iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.