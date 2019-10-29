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Atatürk’ün anısını yaşatmak için yeniden üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşık 85 yıl önce giydiği süveter, Çift Geyik Karaca tarafından yeniden üretildi.

Atatürk’ün anısını yaşatmak için yeniden üretildi

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşık 85 yıl önce giydiği süveter, Çift Geyik Karaca tarafından yeniden üretildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle satışa sunulan özel süveterler Mehmetçik Vakfı yararına sosyal sorumluluk projesinde değerlendirecek.

Türkiye’nin en eski tekstil giyim markalarından Çift Geyik Karaca, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün süveterini yeniden üretti. 29 Ekim itibariyle Çift Geyik Karaca mağazalarında satışa sunulan özel süveterler Mehmetçik Vakfı yararına sosyal sorumluluk projesinde değerlendirilecek.

"Logomuzu koymadık"
Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Kuruluşunun henüz başına denk gelen kurtuluş mücadelesi döneminde askerimize çorap üreten Çift Geyik Karaca markası, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kalkınma döneminde de büyük görevler üstlenmişti. 60’lı yıllarda 5 kıtaya ihraç edilen ilk yerli sanayi mamullerini üreten markamız Çift Geyik Karaca, bugün 102 yılı geride bırakıyor. Bugün bu noktaya ulaşmamızda ise Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bizler kurum ve markaların da tıpkı insanlar gibi belirli bir kimlik ve duruşa sahip olduğuna inanıyoruz. Çift Geyik Karaca olarak biz de başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi bu kimlik üzerine inşa ediyoruz. Ve yine tıpkı insanlar gibi kurumların da markaların da bu kimlik çerçevesinde sosyal sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz.
Cumhuriyetimizin kuruluş dönemine tanıklık etmiş Çift Geyik Karaca markasının bugünkü temsilcileri olarak bizler de Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği süveteri yeniden üreterek kendi uzmanlık ve yetkinlik alanımızda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle satışa sunduğumuz ve Mehmetçik Vakfı yararına sosyal sorumluluk projesinde değerlendireceğimiz bu özel süveterlerimizde önemli bir hususa da dikkat ettik. Ortak değerlerle büyüdüğümüz bu topraklarda; hepimizin ortak mirasına olan saygımızdan ötürü, tüm ürünlerimizde yer alan ve markamızın kimliğini işaret eden logomuzu bu ürünlerde kullanmadık. Mesajımızı da ’Her şeyin üzerinde’ olarak belirledik" dedi.

Atatürk’ün anısını yaşatmak için yeniden üretildi

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