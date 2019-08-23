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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri, Ankara Kent Konseyi ile Ankara Kulübü Derneğinin iş birliğinde düzenlenecek

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri için Ankara Kent Konseyi ile Ankara Kulübü ortak hareket etme kararı aldı.

Ankara Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki yürütme kurulu üyeleri, 27 Aralık'ta kutlanacak etkinliklerin planlaması için Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'ı ziyaret etti.

Özaslan, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin tanıtılması, gelişmesi ve kalkınmasında özel öneme sahip günlerin etkisinin yadsınamaz olduğuna işaret etti.

Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabul ettiği 5 Ekim, Ankara'nın başkent olduğu 13 Ekim ve Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 27 Aralık tarihlerinin Ankara için önemli olduğunu belirten Özaslan, bugünlerin hakettiği ilgiyi görmesi için her türlü çalışmada yer almaya hazır olduklarını bildirdi.

Seymen geleneğine göre Atatürk'ün Ankara'ya geldiği günü "Kızılca Gün" olarak adlandırdıklarını belirten Özaslan, şunları kaydetti:

"Türk milleti, var olduğu günden beri devletsiz, başsız kalmamıştır. Yeni Türk devletinin kurulduğu güne verilen isim olan 'Kızılca Gün', çok önemli bir kavramdır ve son 'Kızılca Gün' ise 27 Aralık 1919'dur. 27 Aralık, bağımsızlık mücadelemiz, Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyet tarihimiz açısından son derece önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan Anadolu yolculuğunu 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek tamamladı. Bu yolculuk aynı zamanda bağımsızlık savaşımızın hazırlıklarının yapıldığı bir süreçti ve bağımsızlık mücadelemiz Anadolu'nun ortasında, Ankara'da başarıya ulaştı, zaferle taçlandı."

- "Ankara için el ele vereceğiz"

Kent Konseyi Başkanı Yılmaz ise Konseyin, Ankara'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından oluştuğuna vurgu yaptı.

Ankara'nın kalkınması için ellerinden gelen desteği vereceklerini aktaran Yılmaz, Ankara Kulübü ile iş birliğinde düzenleyecekleri etkinliklere değer katmanın kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yerel yönetimlerde Kent Konseyinin önemini vurguladı.

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