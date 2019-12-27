CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılının büyük bir çoşku ve heyecanla kutlandığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin üzerinden 100 yıl geçtiğini söyledi.

Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgasının Ankara'da oluşturulduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Avrupa ile yarışan bir başkenti inşa etmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ın seçildiğini ifade etti.

- "O günkü birlik ve beraberlik ruhunu koruyacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği kutsal devlete ve Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını, onun izinde olduklarını göstermek için 100 yıl öncesinde yapılan karşılama töreninin birebir aynısını düzenlemeye çalıştıklarını kaydetti.