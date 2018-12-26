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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekileri büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, bağımsızlık ve istikbalimize sahip çıkma yolunda atılan her adıma destek olmuşlardır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekileri büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, bağımsızlık ve istikbalimize sahip çıkma yolunda atılan her adıma destek olmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin milli mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumuna gelen Ankara'nın, Cumhuriyet'in
kuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekileri büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan
Ankaralılar, bağımsızlık ve istikbalimize sahip çıkma yolunda atılan her adıma destek
olmuşlardır.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da küçük bir şehir olan Ankara, Cumhuriyet'in
ilanıyla birlikte başkent sıfatıyla taçlanmış, ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerinde
de öncü rol oynamıştır.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını
saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 99. yıl dönümü

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