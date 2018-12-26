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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Gazi Mustafa Kemal'in Erzurum ve Sivas kongrelerini topladıktan sonra Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişi, sıradan bir geliş olmamıştır. Yüzlerce yıl bozkırın ortasında yalnız bir şehir olarak kalan Ankara, Atatürk'ün gelişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla milli mücadelenin merkezi olmuştur"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal'in Erzurum ve Sivas kongrelerini topladıktan sonra Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişi, sıradan bir geliş olmamıştır. Yüzlerce yıl bozkırın ortasında yalnız bir şehir olarak kalan Ankara, Atatürk'ün gelişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla milli mücadelenin merkezi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Birinci Dünya Savaşı'nın insanlık tarihinin en kanlı savaşlarına sahne olduğunu belirten Yıldırım, Türk ordusunun Çanakkale, Sarıkamış gibi 9 ayrı cephede destansı mücadeleler verdiği savaşın, kazanılan zaferlere rağmen Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlandığını vurguladı.

Savaş sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi'nin, emperyalist devletler tarafından Anadolu'yu işgal gerekçesi yapıldığı için devletin, beka sorunuyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Yıldırım, 5 bin yıllık tarihinde esaret yüzü görmeyen Türk milletinin, karşılaştığı trajik durumdan kurtulmak için "kurtuluş ve yeniden kuruluş mücadelesi"ni başlattığına işaret etti.

Mücadelenin liderliğini üstlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal meşalesini, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaştırdığını belirten Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal'in Erzurum ve Sivas kongrelerini topladıktan sonra Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişi, sıradan bir geliş olmamıştır. Yüzlerce yıl bozkırın ortasında yalnız bir şehir olarak kalan Ankara, Atatürk'ün gelişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla milli mücadelenin merkezi olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Türk milletinin, işgal ve istilaya karşı verdiği mücadelenin, 9 Eylül 1922'de nihai zaferle neticelendiğini, sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ve Ankara'nın da başkent olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"27 Aralık 1919, tarihimizde dönüm noktalarından birini teşkil ettiği için son derece anlamlıdır. Bugünün manası genç nesillerimiz tarafından bilinmeli ve unutulmamalıdır. Bu vesileyle böylesine anlamlı günü bir kez daha anıyor, milletimiz ve devletimizin ebediyete kadar yaşamasını niyaz ediyorum."

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