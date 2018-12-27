Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Tuna, Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki resepsiyonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce Ankara'ya gelmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kurulduğunu, İstiklal Mücadelesi ile vatan topraklarının düşmandan temizlendiğini söyledi.

Ankara'nın dünya başkentleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tuna, "Ankara'mız ilelebet dünya başkentleri arasında parmakla gösterilen bir yer olmaya devam edecektir." dedi.

Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiklal Mücadelesi'nde Ankaralıların nasıl mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz. Ankaralı kardeşlerimiz en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir mücadele örneği sergilediler. Bu vatanı hainlere teslim etmediler. Dolayısıyla Ankaralılar bu milletin gönlünde çok önemli bir yer işgal ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılında da bugünü tekrar kutluyoruz. Ankara'mız örnek bir başkent olmaya devam edecektir."

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Said Kurnaz, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, bazı ülkelerin büyükelçileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

