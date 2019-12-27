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  4. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde 2 bin 500 kişi aynı anda oyun havası oynadı

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde 2 bin 500 kişi aynı anda oyun havası oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümü kapsamında Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şubesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen kutlamalarda stadyumu dolduran 2 bin 500 seğmen aynı anda Ankara oyun havası oynadı.
Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler, Gölbaşı Stadyumu’nda devam etti. Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “27 Aralık, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankaralılarla bir ve bütün olduğu gündür. 27 Aralık Ankaralıların ve seğmenlerin Mustafa Kemal Atatürk önünde etten bir duvar ördüğü gündür. Atatürk Ankaralıların o heyecanının ve inanmışlığının etkisiyle Ankara’yı önce milli mücadelenin karargahı, izleyen yıllarda ise Türkiye’nin kalbi ve Cumhuriyet’in başkenti olarak belirlemiştir. Kurtuluş mücadelesini devam ettirip, Ankaramızı başkent olmaya kadar götüren bu yolda Gölbaşımız önemli bir güzergah, güvenli bir hat ve kıymetli bir yer edinmiştir. Bu bizim için bir gurur meseledir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını yüzyıl önce Atamıza ve kurtuluş mücadelesine sahip çıkan ‘Atam seni görmeye, bu vatan uğruna ölmeye geldik’ diye haykıran seğmenleri ve tüm Ankaralıları saygı ve minnetle anıyorum” dedi.
Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ise büyük bir gurur yaşadıklarını vurgulayarak, “Bugün tarihi kahramanlıklarla dolu olan yüce Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlattığı milli mücadelesini başlatmak, sevk ve idare etmek için merkez olarak seçtiği Ankara’ya 27 Aralık 1919’da gelişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de bu aziz ilçenin dört bir yanında verilen mücadelelerde şehitlerimiz ve gazilerimiz bu büyük mücadelenin büyük ve unutulmaz kahramanları olmuşlardır. Atatürk ‘Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde ayrı bir önemi var’ diyerek onurlandırmış ve bizler ülkemizi, milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için her dönemde ve her koşulda hiç durmadan var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığında olmalıyız” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi canlandırıldı
Konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ve seğmenler tarafından karşılanması canlandırıldı. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin canlandırıldığı mizansen seyirciler tarafından büyük alkış aldı. 2 bin 500 gönüllü seğmen, aynı anda Ankara oyun havası oynadı. Dev gösteri, aynı zamanda Türkiye’de en çok seğmenin bir arada oynadığı ilk gösteri olma özelliğini taşıdı. Kutlamalar tarihi görüntülere sahne olurken, o anlar havadan da görüntülendi. Etkinlikler kapsamında ayrıca Türk Hava Kurumunca (THK) motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı. Gösteride Gölbaşı semalarında Türk bayrağı dalgalandırıldı. Programın sona ermesi sonrası seğmen kıyafeti giyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şube Başkanı Uğur Okman, Ankara oyun havası oynadı.

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