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Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "Kendisini vefat yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla tekrar anıyoruz"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını belirtti.

Zeybekci, Zübeyde Hanım'ın vefatının 96. yılı dolayısıyla, Karşıyaka ilçesindeki anıt mezara çelenk bıraktıktan sonra dua etti.

Nihat Zeybekci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım'ın muhteşem bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştirdiğini hatırlattı.

Zübeyde Hanım'ın, Atatürk'ün eğitimi için en çok fedakarlıkta bulunanlardan birisi olduğunu dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Onunla ilgili en çok çalışan ve hangi okula gideceğiyle ilgili bile mücadele edenlerden biridir kendisi. Bu anlamda ülkemizin, vatanımızın anneleri de öyledir. Çocuklarının eğitimi ve başarılarıyla gurur duyarken, arka planda da şöyle bir tebessümle onları seyretmek onlar için büyük gurur kaynağıdır."

Zeybekci, Zübeyde Hanım için "Kendisini vefat yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla tekrar anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabb'im inşallah evlatlarıyla cennetinde kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde Zeybekci'ye, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç da eşlik etti.

Öte yandan, anıt mezar ziyaretinden önce Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na giden Zeybekci, Müdür Ebru Yücel'den bilgi aldı. Daha sonra nakış, el sanatları ve dikiş atölyelerinde eğitim görenleri ziyaret eden Zeybekci, kursiyerlere karanfil verdi.

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