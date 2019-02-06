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Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 96'ncı yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

CUMHURİYET?in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk?ün Balıkesir?e gelişinin 96?ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

CUMHURİYET?in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk?ün Balıkesir?e gelişinin 96?ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ün, Balıkesir?e gelişinin 96?ncı yılı dolayısıyla düzenlenen program Tren Garı?nda başladı. Tren Garı?nda Atatürk gelen tren ile temsili olarak karşılanırken, trenden inen bir gazi Türk bayrağını Vali Ersin Yazıcı?ya teslim etti. Vali Yazıcı?nın bayrağı öperek alması ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı Duruşu'nda bulunuldu. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı programda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterileri sundu. Törenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
'ATATÜRK KURULMAMIŞ CUMHURİYET?TEN BAHSETTİ'
Mustafa Kemal Atatürk?ün 7 kez Balıkesir?i ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Kafaoğlu, "Bu ziyaretlerinin ilki bugün birlikte yıldönümünü kutladığımız 6 Şubat 1923?te gerçekleşmiştir. Gazi?nin Balıkesir?de bir gece kaldığı bu ziyaretin unutulmaz yanı ise ertesi gün yani 7 Şubat?ta Zağanospaşa Camii?nde halka seslenişiydi. Cami?de okunan mevlidin ardından minberde 'Ey Millet Allah birdir, şanı büyüktür, Allah?ın şanı ve selamı üzerinize olsun' diye başladığı konuşmasında yüce dinimizin birleştirici gücünden, Balıkesir?in dindar insanlarından, henüz kurulmamış olan Türkiye Cumhuriyeti?nin birlik ve beraberliğinden bahsetmişti" dedi.
Başkan Kafaoğlu, Kuvayi Milli'ye ateşinin 15 Mayıs 1919?da mevlit okuma bahanesi ile Alaca Mescid?de toplanan 41 bayrak adam tarafından Balıkesir?de yakıldığını söyledi.
Kafaoğlu?nun konuşması ardından Tren Garı önünden Vasıfçınar Caddesi?nde Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası anıta çelenkler sunularak Saygı Duruşunda bulunuldu. Kutlamalar kapsamında Balıkesir Valiliği?nde sergi açıldı. Balıkesir Garnizon Komutanlığı Bandosu da Valilik önünde konser verdi.

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