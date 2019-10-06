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Atatürk'ün benzerine Kars'ta yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya, "Hoş Gelişler Ola, Mustafa Kemal Paşa" marşının klibinde oynamak ve Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için geldiği kentte yoğun ilgiyle karşılaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya, şarkıcı Sefa Güneş'in Kars'ta çekeceği, "Hoş Gelişler Ola, Mustafa Kemal Paşa" marşının klibinde oynayacak.

Atatürk’ün, Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve klip çekimlerinin yapılması üzere kentte bulunan Kaya, tarihi eserleri gezerek şehrin geçmişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kentin çeşitli yerlerinde Atatürk’ün kente gelişi için düzenlenen etkinliklere de katılan Kaya, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kaya, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ne giderek burada sergilenen eserler ile 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya hediye edilen 13 metre uzunluğundaki "Beyaz Vagonu" da inceledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene katılan Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Tren garında çekilecek klipe rol almanın kendisini çok duygulandırdığını belirten Kaya, "Sanatçı Sefa Güneş'in klibinde oynamak ve Atatürk’ü canlandırmak için buradayım. Böylesine önemli bir organizasyonda yer almak benim için çok önemli. Atatürk’ün hatıralarını ve izlerini bu şehirde görmek, Kars'ta onu canlandıracak olmam beni ayrıca duygulandırıyor." diye konuştu.

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