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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bolu'ya gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bolu'ya gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı.

Büyük Önder Atatürk'ün kente giriş yaptığı yer olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünde düzenlenen ilk törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi 2 öğrenci, Bolu Valisi Ahmet Ümit'e Türk bayrağı takdim etti.

Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen gösterinin ardından törene katılanlar, İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar "Atatürk'e Saygı Yürüyüşü" yaptı.

Yürüyüşün ardından Vali Ümit, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu ve Belediye Başkanı Tanju Özcan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Ümit ile Belediye Başkanı Özcan'ın anı defterini imzalamasının ardından tören sona erdi.

Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde ise Atatürk'ün Bolu'ya geldiğinde çekilen fotoğraflarla dönemin gazetelerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, akşam saatlerinde Haluk Levent, Bolu Demokrasi Meydanı'nda konser verecek.

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