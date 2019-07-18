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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 01:03 | Son Güncelleme

ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent Boluluları coşturdu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent Boluluları coşturdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede Anadolu Rock'ın sevilen ismi Haluk Levent sahne aldı. Binlerce kişi Haluk Levent'in söylediği şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı Boluluları coşturdu.

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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldıAtatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldı
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