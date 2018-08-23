Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 93. Yıl Dönümü'ne ilişkin, "Şunu anlamak gerekir ki keramet şapkada değil, temsili olarak kullanılan şapkanın, milli kimlik kazanmanın ve çağdaşlaşmanın önemli bir sembolü olmasındadır." dedi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 93. Yıl Dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi. Vali Hamdi Bilge Aktaş, Atatürk Anıtı önündeki törende öğrencilerin Ankara'dan getirdiği Türk bayrağını teslim aldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanlığınca anıt alanına çelenk bırakıldı. Daha sonra Atatürk'ün Çankırılılara hitabı okundu.
Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin en önemli inkılaplarından şapka inkılabının, fiilen Çankırı'dan başladığını söyledi.
Atatürk'ün 1925'te Ankara'dan yola çıktığını belirten Boz, "Bu yol yeni bir zihniyet oluşumunun halka duyurulacağı ve anlatılacağı zorlu bir yoldur. Bu yol, sadece inkılap değil, önemli bir çağdaşlaşma hareketi ve toplumsal bütünlüğün sağlanması anlamında da halkçılıktır. Şunu anlamak gerekir ki keramet şapkada değil, temsili olarak kullanılan şapkanın, milli kimlik kazanmanın ve çağdaşlaşmanın önemli bir sembolü olmasındadır." ifadesini kullandı.
Atatürk'ün şapka inkılabı için bu güzergahı seçtiğini anlatan Boz, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaranlar diyarı şehrimize teşriflerinin ve şapka inkılabının 93. yıl dönümünü, demokrasisine sahip çıkan Çankırılılar olarak coşku ve heyecan içinde kutluyoruz. Her alanda yaptığı değişiklikler ile ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıran Ulu Önder Atatürk, bu değişiklikleri kıyafet alanına da taşıyarak, Türk milletine zamanının gerisinde kalmayan çağdaş bir görünüm kazandırmış ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü devletlerle eşit konumlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şapka inkılabını açıklamak üzere Çankırı'nın da içinde bulunduğu İstiklal Yolu'nu seçmesi büyük anlam ifade etmektedir. Çünkü bu yol Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu ve nihayetinde İnebolu güzergahı olup, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'ndan cepheye büyük fedakarlıklarla mermi taşıyan analarımızın yürüdüğü İstiklal Yolu'dur. "
Atatürk'ün Çankırı'dayken elinde şapkayla fotoğrafı bulunduğuna işaret eden Boz, "Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezimizin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan Atatürk'ün elinde şapkası ile çekilmiş fotoğrafları, bunun en somut belgesi niteliğindedir. Bu da şapka inkılabının fiilen buradan başladığını gösteriyor." dedi.
Türk milletinin geçmişte olduğu gibi günümüzde de kendisini yıkmaya çalışanlara karşı tek yürek olduğunu vurgulayan Boz, "Atatürk’ün yaptığı bütün devrimlerdeki başarısının arkasındaki sır, gücünü milletinden almasında yatmaktadır. Vatanımızı bölmek isteyenlere karşı 15 Temmuz'da topyekun bir araya geldik. Çankırılılar olarak Cumhuriyetimizin temelini oluşturan demokrasimize ilk günkü sadakat ile sahip çıkmaya ve demokrasi dışı her hareketin karşısında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Tören kapsamında Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki Atatürk Odası ziyaret edildi, Atatürk Fotoğrafları Sergisi gezildi.
Programa AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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