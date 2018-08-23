Atatürk'ün 1925'te Ankara'dan yola çıktığını belirten Boz, "Bu yol yeni bir zihniyet oluşumunun halka duyurulacağı ve anlatılacağı zorlu bir yoldur. Bu yol, sadece inkılap değil, önemli bir çağdaşlaşma hareketi ve toplumsal bütünlüğün sağlanması anlamında da halkçılıktır. Şunu anlamak gerekir ki keramet şapkada değil, temsili olarak kullanılan şapkanın, milli kimlik kazanmanın ve çağdaşlaşmanın önemli bir sembolü olmasındadır." ifadesini kullandı.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 93. Yıl Dönümü'ne ilişkin, "Şunu anlamak gerekir ki keramet şapkada değil, temsili olarak kullanılan şapkanın, milli kimlik kazanmanın ve çağdaşlaşmanın önemli bir sembolü olmasındadır." dedi.

Atatürk'ün şapka inkılabı için bu güzergahı seçtiğini anlatan Boz, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaranlar diyarı şehrimize teşriflerinin ve şapka inkılabının 93. yıl dönümünü, demokrasisine sahip çıkan Çankırılılar olarak coşku ve heyecan içinde kutluyoruz. Her alanda yaptığı değişiklikler ile ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıran Ulu Önder Atatürk, bu değişiklikleri kıyafet alanına da taşıyarak, Türk milletine zamanının gerisinde kalmayan çağdaş bir görünüm kazandırmış ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü devletlerle eşit konumlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şapka inkılabını açıklamak üzere Çankırı'nın da içinde bulunduğu İstiklal Yolu'nu seçmesi büyük anlam ifade etmektedir. Çünkü bu yol Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu ve nihayetinde İnebolu güzergahı olup, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'ndan cepheye büyük fedakarlıklarla mermi taşıyan analarımızın yürüdüğü İstiklal Yolu'dur. "

Atatürk'ün Çankırı'dayken elinde şapkayla fotoğrafı bulunduğuna işaret eden Boz, "Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezimizin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan Atatürk'ün elinde şapkası ile çekilmiş fotoğrafları, bunun en somut belgesi niteliğindedir. Bu da şapka inkılabının fiilen buradan başladığını gösteriyor." dedi.