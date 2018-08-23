HABER

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı 

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.
Kutlama programına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ak Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve bazı protokol üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk’ün Çankırı’ya gelişini temsil eden Türk bayrağı, bir grup sporcu tarafından Vali Hamdi Bilge Aktaş’a teslim edildi. Vali Aktaş, Türk bayrağını 3 defa öperek teslim aldı. Ardından Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk’ün Çankırılılara yaptığı konuşması okundu.
Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, demokrasisine sahip çıkan Çankırılılar olarak Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümünü coşku ve heyecan içinde kutladıklarını söyledi.
Başkan Boz’un konuşmasının ardından protokol mensupları, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki odayı ziyaret etti. Katılımcılar etkinlikler sonunda Atatürk'ün Çankırı'daki günlerini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

FOTOĞRAFLI

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Ömer Çelik'ten olay yaratacak sözler: Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?Ömer Çelik'ten olay yaratacak sözler: Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?
Çanakkale’de 48 kaçak yakalandıÇanakkale’de 48 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.