"Atatürk'ün çocukluk hayatı kafamda tamamen değişti"

Atatürk’ün yaşadığı yerlere, bulunduğu mekanlara çok önem verdiğini sözlerine ekleyen Çalışlar, "Öyle ki Karlsbad'da iki üç haftalık bir tedaviye gidiyor. Tedavi sırasında kalacağı bir yer öneriyorlar. Gidip bakıyor, önce beğenmiyor. Fakat arkasından diyor ki ben burayı düzenleyeyim. Yani çok kısa süre kalacağı bir yere, kendisi için bir ofis yapıyor. Bir tarafını yıktırıyor, perdeyle böldürüyor ve en son yakındaki bir çiçekçiden karanfiller, güller alıyor. İki de kristal vazo alıp geliyor. Bulunduğu yeri mutlaka güzel göstermek, güzel bir mekanda yaşamak istiyor. Sonra bakıyoruz aynı şekilde Sofya'ya gittiğinde önce otelde kalıyor. Birdenbire otelden bunalıyor ve yazışmalara başlıyor. Ev tutmak istiyor. O kadar güzel bir ev tutmuş ki. Kendisinin bir fotoğrafı var. İçine eşyalar aldırıyor. Bütün bunların evrakını yapıyor. Son derece güzel bir ev ve sanıyorum orada da bir sene kadar kalıyor. Çankaya'ya taşındığında bahçesinin ve içinin düzenlenmesinde yani her noktada muhakkak bir rolü var." dedi.

Çalışlar, Atatürk'ün siperi bile evi gibi düzenlediğini ve misafiri geldiğinde onlar için mızıka çaldırdığını dile getirdi.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ın sanatkar bir yönü olduğunu sözlerine ekleyen yazar, çok güzel nakışlar işlediğini ve çocuklarını her zaman çok temiz ve şık giydirdiğini söyledi.

- "Sulu irmik helvasını çok severdi"

Çalışlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sulu irmik helvasından hoşlandığını kaydederek, şunları aktardı:

"Muhakkak her zaman mutfakta onun için irmik helvası hazır oluyor. Ayranı çok seviyor. Latife Hanım'ın kız kardeşinin anlattığına göre çırpma hamurdan bir börek ile yumurtalı yemekleri seviyor. Atatürk Orman Çiftliği’nde bol miktarda ekilen sebzeler arasında enginar ve kuşkonmaz var. O bahçeye hemen hemen Türkiye'nin her noktasından meyve ağaçları, bitkiler, sebzeler dikiliyor ama enginar ve kuşkonmaz olması da enteresan. Sonra baktım Selanik'te enginar ve kuşkonmaz çok tüketilen iki sebzeymiş. Yemeğinde de çok dikkatli. Çok yemiyor ama, az yiyor. Biliyoruz her zaman bir sarı leblebisi var. Kefal balığını seviyormuş. Ona İzmir’de sık sık kefal pişirirlermiş. Güzel yemekleri seviyor, kıymetini biliyor diyelim."