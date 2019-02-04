DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende ilk olarak Denizli Valisi Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Zolan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88 yıl önce onurlandırdığı Denizli'nin, kurtuluş mücadelesindeki duruşuyla şehre düşman postalı değdirmediğini söyledi.

Denizli'nin, Ata'sının yanında sapasağlam durduğunu vurgulayan Zolan, şöyle konuştu:

"Sanayi, tekstil, tarım, turizm ve şehirleşme anlamında en üst seviyeye ulaşan, birçok alanda muasır medeniyet seviyesindeki ülkelerin üstüne çıkan Denizli, üzerine düşen vazifeyi, yapmakta ve inşallah yapmaya da devam edecektir. Denizli bugün modern ve güzel bir şehir haline gelmiştir. 88 yıl önce coşkuyla, şükranla ve minnetle karşıladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında canını, kanını bu toprağa vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."