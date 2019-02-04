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Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

Ulu Önder'in kenti ziyaretinin yıl dönümünde halk oyunları gösterisi sunuldu, koşu ve resim yarışmasında dereceye girenlere madalya verildi

DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende ilk olarak Denizli Valisi Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Zolan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88 yıl önce onurlandırdığı Denizli'nin, kurtuluş mücadelesindeki duruşuyla şehre düşman postalı değdirmediğini söyledi.

Denizli'nin, Ata'sının yanında sapasağlam durduğunu vurgulayan Zolan, şöyle konuştu:

"Sanayi, tekstil, tarım, turizm ve şehirleşme anlamında en üst seviyeye ulaşan, birçok alanda muasır medeniyet seviyesindeki ülkelerin üstüne çıkan Denizli, üzerine düşen vazifeyi, yapmakta ve inşallah yapmaya da devam edecektir. Denizli bugün modern ve güzel bir şehir haline gelmiştir. 88 yıl önce coşkuyla, şükranla ve minnetle karşıladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında canını, kanını bu toprağa vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Halk oyunları gösterisinin ardından Atatürk Halk Koşusu ile resim yarışmasında dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Buradaki programın ardından, Atatürk'ün kenti ziyareti dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda fotoğraf ve resim sergisinin açılışı yapıldı.

Açılışa katılan 81 yaşındaki Kamile Gün, Hasan Ali Yücel'in "Atatürk" adlı şiirini okudu.

Protokol üyeleri de Gün'ü tebrik etti.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar ile diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Denizli Şubesi de Ulu Önder'in kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Denizli Garı'nda kutlama programı düzenledi.

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