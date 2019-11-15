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Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü, tren garındaki temsili karşılama töreniyle kutlandı.

Mehmet Mücahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a gelişinin 82'nci yıl dönümü, tren garındaki temsili karşılama töreniyle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937'de Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretin 82'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeoğlu'nun yanı sıra askeri erkan, protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar, tren garındaki temsili karşılama töreninde hazır bulundu. Güzeloğlu, trenden inen gazilerin kendisine takdim ettiği Türk Bayrağı'nı gençlere emanet etti. Tören folklar gösterisiyle devam etti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a her gelişinde coşkuyla karşılandığını belirterek şöyle dedi:

"Cumhuriyetinin kuruluşu ve bu günlere gelişi bütün bir milletin toplu mücadelesi devletine ve milletine sahip çıkmasıyla olmuştur. Uğruna can verilen değerler; vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan her zaman hepimizin kutsalı ve vazgeçilmezi olmuştur. Bu şuur ve iman oldukça inşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Biraz önce Gazi Mustafa Kemal'in Diyarbakır'a teşrifi bağlamında karşıladığımız bayrağımız sonsuza kadar gönderde bugün olduğu gibi, gençlerimizin elinde olduğu gibi nazlı nazlı dalgalanacak ve inşallah ebediyen bu topraklar Türk yurdu ve bizim yurdumuz olacak."

Tören, Güzeloğlu ile Garnizon Komutan Vekili ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen'in Atatürk'ün valilik önündeki anıtına çelenk sunmasıyla sona erdi.

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