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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yılı, törenlerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.
Edirne Valiliği'nce Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar, İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortejin Atatürk Anıtı önüne kadar yürümesiyle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın anıta çelenk bırakmasının ardından kortej, belediye binasına geçti.
EDİRNE BELEDİYESİ'NDE KALDIĞI 'ATATÜRK ODASI' ZİYARET EDİLDİ
Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk'ün 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak gelip kaldığı, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Odayı gezenler, Atatürk heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlama programına Halk Eğitim Merkezi'nde Edirne Lisesi öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak 1930 yılının Kasım ayında 52 ili kapsayan bir yurt gezisine çıktığını, Edirne'ye de bu kapsamda 21 Aralık'ta geldiğini ifade etti. Şentürk, "Edirne, Türk ulusunun yaşadığı bütün acı ve tatlı olaylara tanıklık etmiş, yüzlerce yıl Balkanlar'dan gelen insanlarımıza kucak açan ve düşmanımıza karşı kahramanca direnip, işgal acılarını yaşamış bir şehirdir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı olarak Edirnemize gelmiş ve dört gece kalmıştır. Atatürk'ün Edirne ziyaretinde genci yaşlısı, kadını ve erkeğiyle tüm Edirne halkı ulu önderi görebilmek için, onun sıcaklığını hissetmek, duygularını paylaşmak umuduyla yollara çıkmıştır. Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü milletin eseri olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir" dedi.
Konuşmanın ardından Edirne Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün Edirne'ye gelişini bir müzikalle canlandırdı. Gösteride duygu dolu anlar yaşandı.

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