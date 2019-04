Atatürk’ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 85'inci yılı kutlandı

Abdulkadir AYDINIŞIK-Kadri KAYA/EDREMİT-AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk’ün, Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerine gelişinin 85'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ilçesini ziyaret edişinin 85'inci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Atatürk’ün Edremit Körfezi'ne ziyaretinin anlatıldığı törende öğrenciler de 'Mustafa Kemal' şiirini okudu. Halk oyunları ekibinin folklor gösterisinin ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkan Hasan Arslan ve vatandaşlar, kortej eşliğinde, Atatürk’ün 1934 yılındaki Edremit ziyaretinde kaldığı ‘Atatürk Evi’ne yürüdü. Edremit Belediyesi'nce bu yıl restore ettirilerek 'Atatürk Kültür Evi'ne dönüştürülen ve Atatürk’ün kullandığı eşyaların da yer aldığı bina gezildi. Daha sonra ‘13 Nisan 1934 Atatürk’ün Balıkesir ve Edremit’i ziyareti’ konulu fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. Edremit’teki kutlama törenleri Atatürk fotoğraflarından oluşan serginin gezilmesi ile son buldu.

ATATÜRK'ÜN AYVALIK'A GELİŞİ COŞKUYLA KUTLANDI

Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 85'inci yıldönümü kutlamaları ise Karayolları 29. Şube Şefliği bahçesinde başladı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan öğrenciler ile protokol, vatandaşların alkışları ve Ayvalık Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Mehmet Erbilge ile 85 yıl önce Ata’yı karşılayan Mehmet Kazmacı tarafından Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Mesut Ergin’e birer buket çiçek sunuldu. Palabahçe’ye dev Türk bayrağı asılırken bazı vatandaşlar, Atatürk’ün resimlerini taşıdı. Kortej, Atatürk’ün geldiği yolu izleyerek Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından demokratik kitle örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki çiçekleri Atatürk anıtına bıraktı.

'ATATÜRK, TÜRK MİLLETİNİ HER ANLAMDA AYAĞA KALDIRMIŞTIR'

Ulu Önder Atatürk’ün 85 yıl önce Ayvalık’ı şereflendirdiğini kaydeden DP'li Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra onurundan, ulus bilincinden ve çalışkanlığından başka her şeyini yitirmiş bir milletin kurtarıcısı olurken, içinde bulunduğu durumu düşünmeksizin, 'Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir' diyerek sorumluluk bilinci ve çalışmanın mecburiyetini yol göstermiştir. Bir milleti yok olmaktan kurtarmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduktan sonra yaşamı elverdiği sürece Türk milletini her anlamda ayağa kaldırmıştır. O gün için şartlar ne kadar sıkıntılı olsa da üstesinden gelmeyi başarmış. Atamızın sadece yürüdüğü yolun değil; memleket için izlediği yolun da ardından giderek memleketimiz, halkımız, Ayvalık’ımız için ve Atatürk’e verdiğimiz sözler gereği elimizden ne geliyorsa sonuna kadar çalışacağız. O her zaman burada, biz de ‘izindeyiz Atam’" dedi. Kutlama töreni okunan şiirler ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI