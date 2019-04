Atatürk’ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 85'inci yılı kutlandı

'ATATÜRK, TÜRK MİLLETİNİ HER ANLAMDA AYAĞA KALDIRMIŞTIR'

Ulu Önder Atatürk’ün 85 yıl önce Ayvalık’ı şereflendirdiğini kaydeden DP'li Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra onurundan, ulus bilincinden ve çalışkanlığından başka her şeyini yitirmiş bir milletin kurtarıcısı olurken, içinde bulunduğu durumu düşünmeksizin, 'Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir' diyerek sorumluluk bilinci ve çalışmanın mecburiyetini yol göstermiştir. Bir milleti yok olmaktan kurtarmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduktan sonra yaşamı elverdiği sürece Türk milletini her anlamda ayağa kaldırmıştır. O gün için şartlar ne kadar sıkıntılı olsa da üstesinden gelmeyi başarmış. Atamızın sadece yürüdüğü yolun değil; memleket için izlediği yolun da ardından giderek memleketimiz, halkımız, Ayvalık’ımız için ve Atatürk’e verdiğimiz sözler gereği elimizden ne geliyorsa sonuna kadar çalışacağız. O her zaman burada, biz de ‘izindeyiz Atam’" dedi. Kutlama töreni okunan şiirler ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.