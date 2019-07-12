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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dolayısıyla kayakla atladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da kayakla atlama gösterisi yapıldı - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil: - "Milli Mücadele'nin 100. yılı olduğu için 2019 yılının özel bir anlamı var. Üzerinden yüz yılın geçtiği bu yıla ve aya özel bir anlam olduğu için bu atlamaları ve organizasyonları gerçekleştiriyoruz"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da kayakla atlama yapıldı.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında, Erzurum Valiliği öncülüğünde, Palandöken ilçesindeki atlama kulelerinde kayakla atlama gösterisi düzenlendi.

Güvenlik önlemlerin alınması ve uzmanlarca pistin hazırlanmasının ardından sporcular, Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle 60 metre yükseklikteki kuleden kayakla atladı.

Olimpiyat meşalesinin yakıldığı atlama kulelerinde gerçekleştirilen gösteriye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle kayakla atlamanın yapıldığı söyledi.

Atlama yapan sporcuların alt yapıda yetiştiğini ifade eden Taşkesenligil, Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle kentte birçok etkinliğin düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"9-16 yaş grubundaki sporcularımız atlama yaptı. Etkinliğin amacı Milli Mücadele'nin başladığı ve meşalenin yakıldığı yer olan Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolasıyla yaptığımız ve yapacağımız yüzlerce etkinlik arasında biri de kayakla atlama oldu. Milli Mücadele'nin 100. yılı olduğu için 2019 yılının özel bir anlamı var. Yüz yıl önce Erzurum'da Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi yakıldı. Üzerinden yüz yılın geçtiği bu yıla ve aya özel bir anlam olduğu için bu atlamaları ve organizasyonları gerçekleştiriyoruz."

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Milli Mücadelenin 100. yılı Erzurum Kayakla atlama gösterimi

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