Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 90'ıncı yılı kutlandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelibolu ilçesine gelişinin 90'ıncı yıldönümü törenle kutlandı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Türk bayraklarıyla donatıldığı İlçedeki tören, 2. Kolordu Karargahı Atatürk anıtı önünde saat 11.00’de başladı. İlçe Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 103 yıl önce düşmana direnmek için Gelibolu Yarımadası’nda, 90 yıl önce de harfleri öğretmek için Gelibolu ilçesine geldiğini hatırlattı. Atatürk’ün, bugün de yine Geliboluluların kalbinde olduğunu vurgulayan Özacar, şunları söyledi:

“Aziz ruhu ve eşsiz hatırası bu topraklardadır. Bu yarımadada izleri olanın, ruhumuzda da izleri vardır. Bu iz hiçbir zaman silinmemiştir ve silinmeyecektir. Gelibolu olarak çok şanslıyız, onurluyuz, gururluyuz. Düşünün ki dünyanın en çetin savaşlarından biri 1'inci Dünya Savaşı'dır. 1'inci Dünya Savaşı'nın en efsanevi cephesi Gelibolu Yarımadası’dır. Bu savaş, Gelibolu’dan bir lider çıkarmıştır. O lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ülkelerin politikalarını, sınırlarını, siyasi yapılarını değiştiren buradaki mücadele, dünyanın en büyük liderlerinden birini, Atatürk’ü armağan etmiştir. Bu hepimiz için eşsiz bir onurdur. Sevgili Gelibolulular, lütfen düşünün. Dünyadan liderler gelip geçti. Kimi komutan, kimi hukukçu, kimi din adamıydı. Dünyadaki başöğretmen unvanı taşıyan tek lider ise Atatürk’tür. Ne gurur vericidir ki; dünyanın başöğretmen unvanlı tek lideri Atatürk Gelibolu’da öğretmenlik yapmış, yeni harfleri öğretmiştir."

Şiirlerin okunmasıyla sona eren kutlama törenine; Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Gözütok, CHP İlçe Başkanı Nevzat Kaya, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, askeri erkan ve daire müdürleri katıldı.