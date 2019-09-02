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Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 91'inci yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Gelibolu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 91'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 91'inci yılı kutlandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE Gelibolu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 91'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 91'inci yılı dolayısıyla ilçedeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Çelenk bırakılmasıyla başlayan törene; Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, daire müdürleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Kaymakam Kılınçkaya, Korgeneral Aksakallı ve Başkan Özacar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Başkan Özacar, Atatürk'ün ilçeye gelişinin 91'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Atatürk'ün gelişlerinin hatırasına bugün yapmamız gerekenler vardır. Evvela daha fazla okumalıyız. Gençlerimizin eğitimlerine daha fazla önem vermeliyiz. Bilimsel, akılcı, sorgulayan, düşünen, üreten bir eğitim artık bir lüks değil zaruret olmuştur. Çünkü kitaplara rağbet etmeyen, bilgiyi, bilimi yüceltmeyen, bilimselliği akılcılığı gözetmeyen yapılar, önce çürümeye sonra yok olmaya mahkumdurlar. Önemle vurguladığımız gibi bir eğitim ve kültür devrimi yolculuğunda Gelibolu'nun önemli bir durak olması bizler için her zaman eşsiz bir onur ve şereftir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gelibolu Belediyesi ve kıymetli Gelibolulular adına Atatürk'ün anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Atatürk'ün manevi şahsiyetini ilk gelişlerindeki gibi heyecanla selamlıyor, siz değerli Gelibolular adına 'Gelibolu'ya hoş geldin Atam' diyorum" diye konuştu.
Konuşmanın ardından tören, şiirlerin okunmasıyla son buldu.

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Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 91'inci yılı kutlandıAtatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 91'inci yılı kutlandı

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