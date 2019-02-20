Buna göre zemin katta yer alan restoran ve mutfak yapısı, kullanım hakkına sahip Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kendirli Kültür Merkezi tarafından, Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) ve Dış İlişkiler Daire Başkanlıklarının birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde, 1 aya kadar hizmet verebilir hale gelmesi planlanan enstitü için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Zeugma ve Karkamış Antik Kentleri ile Yesemek Heykel Atölyesi başta olmak üzere çok sayıda arkeolojik alana sahip Gaziantep'te, 2 yıldır sürdürülen arkeoloji enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmalar meyvesini veriyor.

"Bu bölgenin böyle bir şeye ihtiyacı var çünkü bu işin anavatanı ve merkezi burası. Bu merkezin İstanbul veya Ankara'da değil de Gaziantep'te kurulması tesadüf değil. Biz bu alandaki gücümüzü bildiğimiz için büyük bir proje ürettik. Bu projeyi de daha anlamlı kılabilmek için Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde çıkıp halka seslendiği balkonun bulunduğu binanın içini kullandık. Tüm işlemlerin tamamlanması 2 yılımızı aldı. Projenin içerisinde büyük bir dijital kütüphane, külliyat yer alacak. Tüm dünya arkeologlarının da gelip bilgi alışverişi yapabileceği bir merkez olacak. Bu merkez, bölgenin parlayan yıldızı olarak kentin kültürüne ve şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacak."

Fatma Şahin, Gaziantep'te arkeoloji enstitüsünün kurulması için yaklaşık 2 yıl önce karar aldıklarını ve bu alanda çalışmalara başladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

Gaziantep'ten Şanlıurfa Göbeklitepe'ye, Hatay'dan Adıyaman'a kadar uzanan bölgenin, büyük medeniyetleri bünyesinde barındırdığını anlatan Şahin, ancak bugüne kadar bölgede arkeolojiye kafa yoran ve dünyada bu konuda söz sahibi insanların bölgeye çekilemediğine dikkati çekti.

Gaziantep'in, Türkiye'nin en büyük ekonomisine sahip ilk 5 şehri arasında yer aldığını ancak ilk 3'e girmeyi hedef belirlediklerini belirten Şahin, "Bunu başarabilmemiz için de yüksek teknolojili sanayi, kültürel değerlerine sahip çıkmış turizm yapısına ihtiyacımız var. Bu enstitü de bu anlamda çok önemli bir yapı kazanıyor. O yüzden enstitünün içindeki detaylara baktığınızda dünyanın en iyisi olacak." diye konuştu.

Enstitü için 10 milyon avroluk bütçe ayrıldığını ve bunu da AB desteğiyle hayata geçirdiklerini kaydeden Şahin, projenin büyük oranda tamamlandığını ve enstitüyü 1 aya kadar görkemli bir törenle hizmete açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

