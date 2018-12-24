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Atatürk'ün hatırası kahve fincanlarını sergilenmesi için bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Gazeteci Saffet Yürekli, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği ve babasından hatıra kalan fincanları sergilenmek üzere Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gazeteci Saffet Yürekli, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği ve babasından hatıra kalan fincanları, sergilenmek üzere Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye teslim etti.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yıl dönümünde Gazi Parkı'nda anma programı düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, istiklal mücadelesinin büyük önderi Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti'nin Kırşehir'e gelişlerinin 99. yıl dönümünde, yurdu düşmanlardan temizleyerek bu toprakları vatan kılan başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün ecdadı saygı ve minnetle andığını belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Kırşehir'in milli mücadelenin önemli duraklarından olduğunu dile getirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hem milli mücadeleyi anlatmak hem Sivas Kongresi'nde alınan kararları millete anlatmak üzere bir yolculuğa çıktığını, yol güzergahında Kırşehir'e de geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırşehir'de yaşayan gazeteci Saffet Yürekli, babasından hatıra kalan ve özenle koruduğu, Atatürk'ün kullandığı kahve fincanlarını sergilenmesi amacıyla Belediye Başkanı Bahçeci'ye teslim etti.

Babası Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde öğrenciyken bu fincanların tarihçi Afet İnan tarafından hediye edildiğini belirten Yürekli, şunları kaydetti:

"Babam Zekeriya Yürekli, daha önce bulunduğumuz yerdeki Gazi ilkokulunda öğretmenlik yapmıştı. Bugünün hatırası olarak, anlamlı bulduğum için Mustafa Kemal Atatürk'ün burada karşılandığı yerde, kahve içtiği fincanlarını emanet etmek istedim. Babam, Hasanoğlan Köy Enstitüsünde okurken başarılı öğrenciler arasındaymış. Afet İnan, enstitüye geldiğinde Atatürk'ün bizzat kullandığı ve kahve içtiği fincanları 3 başarılı öğrenciye hediye ediyor. Bunun iki tanesi Anıtkabir Müze Müdürlüğünde, ikisi Şişli'de Atatürk Evi'nde. İkisini de babam saklıyordu. Babam, 2 yıl önce vefat etti. Biz bu değerli hediyeyi evimizde koruyamayız düşüncesiyle şehrin emini olan Belediye Başkanı'mıza, yapmış olduğu güzel bir kültür tesisinin içinde saklaması için emanet ediyorum."

Bahçeci de Zekeriya Yürekli'ye rahmet dileyerek, "Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı bu fincanları en güzel şekilde koruyup, ilimizin en kıymetli noktalarından birinde sergilemek üzere Saffet kardeşimizden alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Programda, Atatürk'ü Anma Kros Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere Vali Akın, Belediye Başkanı Bahçeci, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş tarafından hediye verildi.

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Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı

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