Atatürk'ün hatırası kahve fincanlarını sergilenmesi için bağışladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gazeteci Saffet Yürekli, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği ve babasından hatıra kalan fincanları, sergilenmek üzere Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye teslim etti.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yıl dönümünde Gazi Parkı'nda anma programı düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, istiklal mücadelesinin büyük önderi Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti'nin Kırşehir'e gelişlerinin 99. yıl dönümünde, yurdu düşmanlardan temizleyerek bu toprakları vatan kılan başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün ecdadı saygı ve minnetle andığını belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Kırşehir'in milli mücadelenin önemli duraklarından olduğunu dile getirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hem milli mücadeleyi anlatmak hem Sivas Kongresi'nde alınan kararları millete anlatmak üzere bir yolculuğa çıktığını, yol güzergahında Kırşehir'e de geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırşehir'de yaşayan gazeteci Saffet Yürekli, babasından hatıra kalan ve özenle koruduğu, Atatürk'ün kullandığı kahve fincanlarını sergilenmesi amacıyla Belediye Başkanı Bahçeci'ye teslim etti.