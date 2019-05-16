Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a hareket ettiği Karaköy Rıhtımı’nda iftar

“100 yıldır iftiharla taşıdığımız bu aziz istikbal ruhu bizler içim önemli bir ilham kaynağıdır”

Gençlere hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “19 Mayıs 1919 -19 Mayıs 2019 tam 100 yıl boyunca bu ülke bu coğrafya neler atlattı. Ne engeller ile karşılaştı. Hamd olsun ki bu millet birliğinden beraberliğinden kardeşliğinden hiçbir taviz vermedi. Biz bunu sizlerin sözlerinden, sizlerin o pırıl pırıl bakışlarından görüyoruz tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi. Bu millet karşılaştığı tüm engelleri her zaman alt etmesini ve onları yerle bir etmesini bilecek ona inanıyorum. İstikbal sevdasında yola çıkan bu kutlu yolculuk Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının Samsun’a ayak basmaları bir direniş meşalesine dönüştü. 100 yıldır iftiharla taşıdığımız bu aziz istikbal ruhu bizler içim önemli bir ilham kaynağıdır. İşte bu yüzdendir ki bu yolculuk bitmeyen yolculuktur. Gençler sizler hiç şüphesiz ne denli büyük sorumluluk taşıdığınızın farkındasınız. Vatanımızın ve azizi milletimizin hukuku sizlere emanet. Cumhuriyetimizi, demokrasimize ve hukuk düzenimizi özenle hassasiyetle koruma noktasında sizlere sonuna kadar güveniyoruz” şeklinde konuştu.