HABER

Atatürk'ün izinde pedal çeviriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

EKOLOJİK Yaşam Bisiklet Derneği üyesi 9 kişilik bir grup, 29 Nisan günü 'İlk Adım'dan Kurtuluşa Ata'nın izinde' sloganı ile başlatıkları bisiklet turu kapsamında Erzurum'a ulaştı.

Atatürk'ün izinde pedal çeviriyorlar

ERZURUM, (DHA) - EKOLOJİK Yaşam Bisiklet Derneği üyesi 9 kişilik bir grup, 29 Nisan günü 'İlk Adım'dan Kurtuluşa Ata'nın izinde' sloganı ile başlatıkları bisiklet turu kapsamında Erzurum'a ulaştı. Atatürk Evi ve kongre binasını gezen grup burada türküler söyledi, zeybek oynadı.
Milli mücadelenin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı güzergahta pedal çeviren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri, bugün sabah saatlerinde Erzurum'a ulaştı. Bisiklet Kulübü üyelerinin karşıladığı grup, kent merkezinde cadde ve sokaklarda tur attı. Atatürk Evi'ni ziyaret eden bisikletçiler daha sonra milli mücadele ateşinin yakıldığı, Cumhuriyet'e giden yolda ilk adımların atıldığı 23 Temmuz Kongre binasını gezdi. Tarihi kongre salonunu inceleyen grup, burada mini bir konser verdi. Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren grup üyeleri zeybek oynadı. Erzurum ekibiyle birlikte sayıları 25'e ulaşan bisikletli grup daha sonra valiliği ziyaret etti.
Vali Okay Memiş tarafından bahçede karşılanan grup, yolculukları hakkında bilgi verdi. 9 kişilik bisikletli grubun kurtuluş mücadelesinin başladığı güzergahta pedal çevirmesinin çok anlamlı bir hareket olduğunu belirten Valisi Okay Memiş, "Erzurum Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir kent. Tıpkı Samsun gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 53 gün Erzurum'da kalıyor ve Dadaşlar Atatürk'ü bağrına basıyor. Atatürk Samsun'dan yola çıkıp Erzurum'a geldiğinde saray onu görevden alıyor. Askerlikle ilişkisini kesiyor ve sivil oluyor. Kazım Karabekir Paşa 9. Kolordu Komutanı ve Atatürk'ün de tutuklanma kararı var. Kazım Karabekir Paşa geliyor ve 'Emrinizdeyim' deyince Kurtuluş Savaşı'nın seyri değişiyor. Aslında İstanbul'dan Anadolu'ya geçip Kurtuluş Savaşı'nın başlatma fikrinin en güçlü fikirlerinden biri Kazım Karabekir Paşadır. Böylelikle mücadele devam ediyor ve büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri böylece milletle birlikte atılmış oluyor" diye konuştu. Grup daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Grubun önemli bir farkındalığa imza attığını belirten Sekmen, üyelere kazasız belasız yolculuklar diledi.
Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Tanju Subaşı, milli mücadelenin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Subaşı, "19 günde 1919 kilometre pedal çevireceğiz. Samsun İlkadım'dan başlayarak Havza, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini geçtikten sonra Ankara eski mecliste sona erecek olan yolculuğumuz esnasında, Gazi ve silah arkadaşlarının konakladıkları misafirhaneleri ve kullandıkları kongre binalarını ziyaret edecek, bağımsızlığımızın yüzüncü yılında, istiklalimizin mimarlarını şükran ve minnetlerimizle anacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Atatürk'ün izinde pedal çeviriyorlarAtatürk'ün izinde pedal çeviriyorlarAtatürk'ün izinde pedal çeviriyorlarAtatürk'ün izinde pedal çeviriyorlar

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
BUDO'dan sefer iptaliBUDO'dan sefer iptali
Otomobile giren yavru kediyi itfaiye çıkardıOtomobile giren yavru kediyi itfaiye çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

BUDO'dan sefer iptali

BUDO'dan sefer iptali

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Almanya’dan gelip, iğde ağaçları için nöbet tutuyor

Almanya'dan geldi, nöbet tutuyor! Tam 40 tane...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.