Atatürk'ün İzmir'e geldiğinde kaldığı otel, bakımsızlıktan çöküyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Basmane semtinde bulunan tarihi otellerden olan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e geldiğinde kaldığı bilinen Emniyet Oteli, çatısında meydana gelen çökmenin ardından kapatıldı, sonrasında da kaderine terk edildi. İzmir Otel - Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, 1900'lü yıllarda yapılan ve zamanın en lüksleri arasında gösterilen otelin, restore edilerek kente yeniden kazandırılmasını istedi.

İzmir'in ilk otellerinden biri olan, 1900’lü yılların başında yapılan Emniyet Oteli, çatısındaki çökme nedeniyle yaklaşık 40 yıl önce kapatıldı. Cihanzade ailesine ait olan, zamanın en lüksleri arasında yer alan otel, kapatıldıktan sonra bakımsızlıktan yıkılmaya başladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e geldiğinde kaldığı bilinen otelin kapıları, pencereleri kırıldı. Konak Belediyesi de 'Can güvenliğiniz açısından bu binaya yaklaşmak tehlikelidir' diye uyarı levhası astı.

İzmir Otel -Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, otelin 56 odalı olarak yapıldığını, içerisinde sıcak-soğuk su çeşmelerinin bulunduğunu, bunun yanı sıra para kasalarının da yer aldığını söyledi. Yıllardır kapalı durumda olan otelin, yıkılmaya yüz tuttuğunu ifade eden Mehmet Gönen, Osmanlı'nın son döneminde inşa edilen taş binanın, bugüne kadar ayakta kalan en iyi yapılar arasında yer aldığını kaydetti.

'ŞİMDİ KULLANILMAZ BİR HALDE'

Gönen, İzmir'in önde gelen ailelerinden birine mensup Kulalı Cihanzade Hüseyin Fehmi Bey tarafından yapılan ve levantenlerin kaldığı en önemli otellerden olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk de burada kalmış, onun adına balo tertip edilmiş. Duvarlar işlemeli. Bugüne kadar gelmiş. 10 sene önce rahatlıkla geziyorduk. Harika odalar, duvarlar vardı. Şimdi kullanılmaz bir halde. Çok güzel, taş bir bina. Bizim tarihi eserlerimizden biri yok oluyor. Basmane’de bu tür yerler çok fazla. Otelin restore edilerek kent kültürüne kazandırılması gerekiyor" dedi.

‘DİĞER BİNALARA DA ÖRNEK OLUR’

Araştırmacı-yazar Orhan Beşikçi de Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan otelin, dönemin en modern binalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Çok büyük bir bina ve mimarisi de dikkate değer. Binanın restore edilip yeniden kent kültürüne kazandırılması gerekiyor. Otel olarak da, kentin ihtiyacı olan butik müze şeklinde de olabilir. Sahipleri ile yapılacak görüşmelerin ardından buna çözüm bulunabilir diye düşünüyoruz. Ara sokaklarda İzmir tarihi için değerli yapılar var. Eğer bu bina restore edilerek kent kültürüne kazandırılırsa, diğerlerine de örnek olacaktır" diye konuştu.