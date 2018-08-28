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Atatürk'ün kaldığı 'Yeşil Efendi Konağı' müze oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı Yeşil Efendi Konağı'nı 'Atatürk ile Bir Gün Galerisi' adıyla müzeye dönüştürdü.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı Yeşil Efendi Konağı'nı 'Atatürk ile Bir Gün Galerisi' adıyla müzeye dönüştürdü.

Odunpazarı ilçesindeki 'Atatürk ile Bir Gün Galerisi'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çarkırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Yılmaz Büyükerşen törende yaptığı konuşmada, "Eskişehir, gelecekte müzeler şehri olarak ün yapacak ve müzeleri çok olan Orta Avrupa şehirleri arasında yer alacaktır. Bu gibi müzeler Eskişehir'in kültür hayatına değer kazandıracak" dedi.

Odunpazarı Beldiye Başkanı Kazım Kurt da konuşmasında Atatürk'ün 27 Ağustos 1920 tarihinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde, Batı Cephesi'ndeki ordulara moral olsun diye Eskişehir'e gelerek Yeşil Efendi Konağı'nda kaldığını belirtti. Başkan Kurt, Yeşil Efendi'nin o dönemin Kuvayı Milliye hareketinin temsilcilerinden, Sivas Kongresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyelerinden olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milletvekili Utku Çakırözer ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt açılış kurdelesini birlikte kesti. Büyükerşen ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları galeriyi gezdi. Galerinin her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtildi.

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