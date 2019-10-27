Atatürk'ün kaptanının torunu Şehir Hatları'nda vapur kaptanı

Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜK dedesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaptanı, dedesi ise Şehir Hatları vapurlarında çarkçı başı olan İlker Çetin, üçüncü kuşak olarak denizcilik mesleğini sürdürüyor. Şehit Hatları vapurlarında 10 yılı aşkın süredir kaptan olarak çalışan 42 yaşındaki İlker Çetin, büyük dedesi İsmail Çetin ve dedesi Osman Çetin’in anılarıyla büyüdü. Denizden ayrı yaşamasının mümkün olmadığını belirten Çetin’in ise soyadı hikayesi bile ayrı önem taşıyor. Büyük dedesi İsmail Çetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün kaptanlığını yaptığı sırada Soyadı Kanunu yürürlüğe giriyor. Mustafa Kemal Atatürk, büyük dede İsmail’e çok dayanıklı olduğunu düşündüğü için 'Çetin' soyadını veriyor.

İlker Çetin, büyük dedesinin Atatürk ile olan anıları, dedesinin denizcilik anıları ile büyüdüğü için başka bir meslek seçmeyi dahi düşünmediğini belirterek, yaşamını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'4 SENE BOYUNCA ATATÜRK’ÜN BİNDİĞİ DENİZ ARAÇLARINI BÜYÜK DEDEM KULLANDI'

"edemin babası Çanakkale’de askerlik yaparken bölüğe Ankara’dan üst rütbeli komutanlar geliyor. Kim sandal kullanır diye soruyorlar, o zamanlar o da Anadolu Hisarı'nda balıkçılık yapıyor. Zamanı çocukluğu hep sandalın, teknenin üzerinde geçtiği için sandala oturur oturmaz hemen onu seçiyorlar ve hemen Ankara’ya gönderiyorlar, tabi daha nereye gideceğini kimin yanında askerlik yapacağını bilmiyor. 'Gizli bir görev' diyerek apar topar araştırmasını yapıp getiriyorlar, Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün yanına geliyor ve daha sonra dört sene boyunca Atatürk’ün bindiği deniz araçlarını kendisi kullanıyor. Tabi önceden askerlik bu zaman ki gibi kısa değil daha uzun sürüyordu, dört sene boyunca Atatürk ile birlikte her yere gidip, birçok anısı oluyor. Askerliği bitirdikten sonra da Şehir Hatları’na o zaman ki ismi Şirket- i Hayriye olan, geçmişi 1851’lere dayanan bu şirkete giriş yapıp, oradan benim dedeme kendi oğluna devretmiş, o da makineci olarak görev yapmış. Akşamları yemekte onların denizcilik maceralarını dinleye dinleye tabi ki bize de bu mesleği aşıladılar, aklıma da başka hiçbir meslek dalı gelmiyordu, hayalim de hep iki kıtayı birleştiren bu şehirde kaptanlık yapmak vardı. Yıllar geçti bize de bu mesleği yapmak nasip oldu."