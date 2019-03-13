Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'inci yılı kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna öğrenci olarak girişinin 120'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kara Harp Okulu'nda yapılan törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Kara Harp Okulu personeli ile harbiyeliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Karp Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller yaptı.

'HEDEFİMİZ, LİDER VASIFLI SUBAYLAR YETİŞTİRMEK'

Tuğgeneral Güzeller, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılar ve fedakarlıklarla dolu yolculuğunun tam 120 yıl önce bu çatı altında başladığını hatırlatarak, yüreği vatan sevgisi ile dolu olan Atatürk'ün, disiplin, strateji, fedakarlık ve öngörü kavramlarını pekiştirerek mezun olduğunu söyledi. Atatürk'ün büyük bir komutan olmasında, bu okul sıralarında aldığı eğitim ile idareci ve öğretmenlerin büyük etkisi olduğunu ifade eden Tuğgeneral Güzeller, şöyle dedi:

"Bu bakımdan günümüz Kara Harp Okulu personeli olarak, harbiyelilerin bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve kendisine öğretmenlik, komutanlık yapmış değerli şahsiyetlerden öğrenecek çok şeyi vardır. Bütün faaliyetlerimizi bu bilinçle yürütmekteyiz. Üstlenmiş olduğumuz bu önemli vazifenin icrasında temel hedefimiz, en büyük mezunumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı, yüksek karakterli subaylar yetiştirmektir."

Ardından harbiyelilere seslenen Tuğgeneral Güzeller, "Bu çatı altında, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarını güvenliğini sağlamak üzere eğitim gördüğünüzü asla unutmayın. Yurt içinde ve dışında ülkemizin ulusal güvenliğini sağlamak üzere çok çeşitli risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele edeceksiniz" dedi.

'YÜRÜTTÜĞÜMÜZ GÖREVİN ÖNEMİ, 15 TEMMUZ'DA ORTAYA ÇIKTI'

Tuğgeneral Güzeller, başta FETÖ, PYD-PKK terör örgütleri olmak üzere terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaparak, "Unutmayınız, milletemizin bizlerden bu yöndeki beklentisi büyüktür. Okulumuzdan vatanını milletini seven, mili iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, bu millet, bu toprak, bu bayrak uğruna gözünü kırpmadan seve seve canını verecek, aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş, milletin ordusunun subayları mezun olacaktır. Bu uğurda hiçbir çabadan sakınılmayacaktır. Yürüttüğümüz görevlerin önemi ve bu çatı altında görev yapmanın hepimize ne türlü sorumluluklar yüklediği gerçeği, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle apaçık ortaya çıkmıştır" dedi.

Konuşmanın ardından geleneksel yoklama yapılarak harbiyeliler tarafından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra ise 'Anılarla Geçmişten Geleceğe Atatürk' konulu sahne gösterisi sunuldu. Tören, Kara Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntü

-Milli Savunma Bakanı Akar'dan görüntü

-Geleneksel yoklamadan görüntü

-Tuğgeneral İsmail Güzeller'in konuşması

-Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi

-Atatürk'ün hayatıyla ilgili sahne gösterisi

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

