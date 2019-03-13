Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yıl dönümü

Bakan Akar'ın salona girişinde harbiyelileri selamladığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. MSÜ Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Güzeller konuşmasında, Atatürk'ün büyük bir komutan olmasında bu okulda aldığı eğitimin de etkili olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'nun da katıldığı tören, Akar ve komutanların yerlerini almasıyla başladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, "Okulumuzdan vatanını, milletini seven milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, toprak, bayrak uğruna gözünü kırpmadan seve seve canını verecek aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş, milletin ordusunun subayları mezun olacaktır." dedi.

Harbiyelilerin 21. yüzyılın subayları olacağını ifade eden Güzeller, "Bu çatı altında ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak üzere eğitim gördüğünüzü asla unutmayın. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin ulusal güvenliğini sağlamak üzere çok çeşitli risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele edeceksiniz. Bu sıralarda edineceğiniz mesleki donanım ve askerlik anlayışı en büyük dayanağınız ve rehberiniz olacaktır." diye konuştu.

- "Aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş subaylar mezun olacak"

Okulda harbiyelilerin yetişmesine yönelik sağlanan imkanlara dikkati çeken Tuğgeneral Güzeller, "İyi bir subay yetiştirebilmek amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkardığımız dersler ve kuvvet komutanlığımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak, akademik programlarımız sorgulanmış ve yeni dersler, yeni bölümler programa dahil edilmiştir." ifadesini kullandı.

Okulun idari ve akademik personeline de seslenen Tuğgeneral Güzeller, şunları söyledi: