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Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:31 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının da katıldığı törende, Güney Koreli misafir askeri öğrenci Harbiyeli Seung Hoon Song Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi - Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller: - "Okulumuzdan vatanını, milletini seven milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, toprak, bayrak uğruna gözünü kırpmadan seve seve canını verecek aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş, milletin ordusunun subayları mezun olacaktır"

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, "Okulumuzdan vatanını, milletini seven milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, toprak, bayrak uğruna gözünü kırpmadan seve seve canını verecek aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş, milletin ordusunun subayları mezun olacaktır." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na öğrenci olarak girişinin 120. yıl dönümü dolayısıyla Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'nun da katıldığı tören, Akar ve komutanların yerlerini almasıyla başladı.

Bakan Akar'ın salona girişinde harbiyelileri selamladığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. MSÜ Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Güzeller konuşmasında, Atatürk'ün büyük bir komutan olmasında bu okulda aldığı eğitimin de etkili olduğunu belirtti.

Harbiyelilerin 21. yüzyılın subayları olacağını ifade eden Güzeller, "Bu çatı altında ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak üzere eğitim gördüğünüzü asla unutmayın. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin ulusal güvenliğini sağlamak üzere çok çeşitli risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele edeceksiniz. Bu sıralarda edineceğiniz mesleki donanım ve askerlik anlayışı en büyük dayanağınız ve rehberiniz olacaktır." diye konuştu.

- "Aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş subaylar mezun olacak"

Okulda harbiyelilerin yetişmesine yönelik sağlanan imkanlara dikkati çeken Tuğgeneral Güzeller, "İyi bir subay yetiştirebilmek amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkardığımız dersler ve kuvvet komutanlığımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak, akademik programlarımız sorgulanmış ve yeni dersler, yeni bölümler programa dahil edilmiştir." ifadesini kullandı.

Okulun idari ve akademik personeline de seslenen Tuğgeneral Güzeller, şunları söyledi:

"Başta FETÖ, PKK terör örgütleri olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam edecektir. Unutmayınız milletimizin bizlerden bu yöndeki beklentisi büyüktür. Geleceğin komutanlarını yetiştirmek için güçlü ve modern akademik program uyguluyor, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kahramanın bu sıralardan geçmiş olmasının verdiği gurur ve güveni yaşıyoruz. Bütün bunların bilincinde olmak gayretlerimize güç ve yön vermektedir. Okulumuzdan vatanını, milletini seven milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, toprak, bayrak uğruna gözünü kırpmadan seve seve canını verecek, aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş, milletin ordusunun subayları mezun olacaktır. Bu uğurda hiçbir çabadan sakınılmayacaktır. Yürüttüğünüz görevlerin önemi ve bu çatı altında görev yapmanın hepimize ne türlü sorumluluklar yüklediği gerçeği 15 Temmuz hain darbe girişimiyle apaçık ortaya çıkmıştır."

- "İçimizde"

Tuğgeneral Güzeller'in konuşmasının ardından geleneksel yoklamaya geçildi. Sahneye çıkan bir harbiyeli tarafından yaptırılan yoklamada okul numarası söylenen öğrenci ayağa kalkarak "burada" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu numarası 1283'e sıra geldiğinde ise salondaki harbiyeliler ayağa kalkarak "içimizde" dedi. Geleneksel yoklama, Bakan Akar ve komuta kademesi tarafından alkışlandı.

Müzik dinletisiyle devam eden törende ilk olarak Çanakkale Türküsü, Güney Koreli misafir askeri öğrenci Harbiyeli Seung Hoon Song tarafından seslendirildi. Müzik dinletisinin ardından Harbiyeliler, halk oyunları gösterisi sundu.

Davetlilerin büyük beğeniyle izlediği gösterilerin ardından "Anılarla Geçmişten Geleceğe Atatürk" konulu sahne gösterisi yapıldı. Tören, harbiyeliler tarafından Kara Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Marşa Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar da eşlik etti.

Programın sonunda protokol üyelerince Atatürk ve Sanat Sergisi gezildi.

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