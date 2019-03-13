Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yılı kutlandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na öğrenci olarak girişinin 120'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kara Harp Okulu'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Kara Harp Okulu personeli ile harbiyeliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller yaptı.

Tuğgeneral Güzeller, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılar ve fedakarlıklar ile dolu yolculuğunun tam 120 yıl önce bu çatı altında başladığını belirterek, yüreği vatan sevgisi ile dolu olan Atatürk'ün disiplin, strateji, fedakarlık ve öngörü kavramlarını pekiştirerek, mezun olduğunu söyledi. Atatürk'ün büyük komutan olmasında, okul sıralarında aldığı eğitim ile idareci ve öğretmenlerin büyük etkisi olduğunu kaydeden Güzeller, şunları söyledi:

"Bu bakımdan günümüz Kara Harp Okulu personeli olarak harbiyelilerin bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve kendisine öğretmenlik, komutanlık yapmış değerli şahsiyetlerden öğrenecek çok şeyi vardır. Bütün faaliyetlerimizi bu bilinçle yürütmekteyiz. Üstlenmiş olduğumuz bu önemli vazifenin icrasında temel hedefimiz, en büyük mezunumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı, yüksek karakterli subaylar yetiştirmektir."