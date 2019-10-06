Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yılı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün kente gelişinin 95. yıl dönümünün sevincini yaşadıklarını söyledi.

Atatürk'ün Milli Mücadele'den sonra ilk ziyaretini Kars'a yaptığını anımsatan Doğanay, şöyle devam etti:

"6 Ekim 1924'te, sabah trenle Sarıkamış'tan Kars'a gelen Atatürk ve beraberindeki heyeti vatandaşlarımız yoğun ilgi ve sevgiyle karşıladı. Genciyle, yaşlısıyla bütün Kars halkı, bu benzersiz anı yaşamak için sokaklara dökülmüştür. Şarkılarla, türkülerle bu an ölümsüzleştirilmiştir. Bugün, o günün sevincini yeniden yaşıyoruz."

Etkinlikler kapsamında halk ozanları eserler seslendirdi. Program, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

Bu arada, çekilecek klip için kente gelen, Atatürk'e benzerliğiyle dikkati çeken sinema oyuncusu Göksel Kaya, programa katılanlardan yoğun ilgi gördü.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

