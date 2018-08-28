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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 93. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 93. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu saz sanatçılarının yerlerini almasının ardından sahneye çıkan ses sanatçıları Nazlı Öksüz Tubay ve Cengizhan Akar çok sayıda türkü seslendirdi.

Türkülerin ritmine kapılan bazı vatandaşlar, alana çıkarak oyun oynadı.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran kalabalık tarafından ilgiyle dinlenen türküler, yoğun alkış aldı.

Nazlı Öksüz Tubay, konserde yaptığı konuşmada, Kastamonu için bugünün çok özel olduğunu söyleyerek, alanı dolduranları türkülere eşlik etmeye davet etti.

Protokol üyeleri, sanatçılara çiçek ve plaket verdi.

Konsere Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Atatürk KASTAMONU Şapka İnkılabı Türk Halk Müziği Korosu

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