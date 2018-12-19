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Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

CUMHURİYET'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99.

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - CUMHURİYET'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Şehmus Günaydın, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, askerler ve öğrenciler katıldı. Programda Atatürk koşusunda 1'nci olan Süleyman Bekmezci, 2'nci olan Ahmet Mutlu ve 3'üncü olan Tayyip Aslan'a madalyaları protokol tarafından verildi. Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasının ardından Atatürk evinde devam eden törende Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi öğrenciler tarafından canlandırıldı. Ayrıca Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yıldönümü anısına 99 balon havaya bırakıldı. Program Atatürk'ün resimlerinin bulunduğu serginin gezilmesi ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandıAtatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandıAtatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandıAtatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandı

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