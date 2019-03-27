"Atatürk'ün kurduğu parti hainlere yer vermemeliydi"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarına ilişkin, "Atatürk'ün kurduğu parti böyle olmamalıydı, terör örgütlerine siyasi tünel kazan partilerle yan yana yürümemeliydi. Atatürk'ün kurduğu parti, meclis üyeliklerini seçerken dikkatli olmalıydı, hainlere yer vermemeliydi." değerlendirmesini yaptı.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Pakdemirli, kendisinin de tarımla uğraşan biri olduğunu hatırlatarak, sektörün sıkıntılarını çok iyi bildiğini ve bunların çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, 17 yıldır halkın AK Parti'ye destek olduğunu ve 24 Haziran seçimlerinde önemli bir vize verdiğini belirterek, "Bu vizenin devamı, tasdiki için Cumhur İttifakı'na desteğinizi istiyoruz. Çünkü Türkiye dertli bir coğrafya, sürekli paçamızdan çekmek isteyenler var. Darbesiyle, yargı darbesiyle, Gezi olaylarıyla her şeyde Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Etrafa bakın, Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu ülkeyi düzeltebilecek başka bir lider varsa onu da deneyelim, öyle bir lider olmadığına göre... Size karşı hizmetlerimizde bazı eksiklerimiz olabilir. Ama ben iktidarımıza vermiş olduğunuz vizenin, 5 yıllık tasdiki için oyunuzu istiyorum." diye konuştu.