Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı

MERSİN (AA) - Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlk olarak Mersin Garı'nda başlayan törende, muharip gazilerin yer aldığı Türk bayraklarıyla donatılan tren, Vali Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve protokol üyelerince karşılandı.

Trenden inen gaziler Vali Su'ya Türk bayrağı hediye ettikten sonra öğrenciler ve vatandaşların da yer aldığı kortej, bando eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Mersin'e milli mücadele öncesi ve sonrası 10 kez geldiğini hatırlattı.

Bu ziyaretlerinden en önemlisinin İzmir İktisat Kongresi'nden hemen sonra 17 Mart 1923'te gerçekleştiğini ifade eden Kocamaz, şöyle konuştu:

"Mersin'e bu ziyaretini eşi Latife Hanım'la birlikte gerçekleştiren aziz atamıza, Mersin Tren Garı'nda büyük bir karşılama yapılmıştır. Kentimize ve bölgemize her gelişinde arkasında veciz sözler ve nasihatler bırakan Atatürk'ün, yurt gezilerindeki söylevleri arasında, ad belirterek yaptığı ilk konuşması Mersinlilere hitabıdır. Atatürk, 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' derken, Mersin üzerinde tarih boyunca herkesin gözü olduğunu belirtmek istemiş, kent güvenliğinin yanı sıra, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak da sahip çıkmaktan söz etmiştir."